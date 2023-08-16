«القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا تعلن استعادة قرية أوروزخين من روسيا

قالت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، اليوم، إنّ القوات الأوكرانية حصّنت نفسها على مشارف قرية أوروزخين، جنوب شرق البلاد، بعدما استعادت السيطرة عليها من أيدي القوات الروسية.

وأضافت «ماليار»، أنّ قرية أوروزخين تحررت والمدافعون عنا يتحصنون على مشارفها، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة «رويترز».

وقرية أوروزخين في منطقة دونيتسك هي جزء من مجموعة تجمعات سكنية ريفية صغيرة، أعلنت أوكرانيا تحريرها منذ أوائل يونيو، عندما بدأت هجومًا ضد قوات روسية تسيطر على أراض في جنوب وشرق البلاد.

وتسيطر روسيا على ما يقرب من خُمس مساحة أوكرانيا بما في ذلك شبه جزيرة القرم ومعظم منطقة لوجانسك ومساحات كبيرة من مناطق دونيتسك وزابوريجيا وخيرسون.