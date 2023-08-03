«القاهرة الإخبارية»: قوات فاجنر تقترب من الجناح الشرقي لدول «الناتو»

قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، اليوم، إنّ قوات مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، تتحرك قرب الجناح الشرقي لدول حلف شمال الأطلسي «ناتو»، لزعزعة استقرارها.

وبدأ عدد غير محدد من مقاتلي فاجنر تدريبًا مع جيش بيلاروسيا، ما دفع بولندا للبدء في نقل قوات يزيد عددها على 1000 جندي قرب الحدود، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

يأتي ذلك بعد أن أعلنت بولندا، أنّها سترسل قوات إلى حدودها الشرقية بعد اتهام بيلاروسيا، أقرب حليف لروسيا، بانتهاك مجالها الجوي بطائرات هليكوبتر عسكرية.

ونفى الجيش البيلاروسي ارتكاب أي مخالفات، واتهم بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي، أحد أكثر مؤيدي أوكرانيا في الصراع مع روسيا، باختلاق الاتهامات لتبرير الحشد العسكري على الحدود.