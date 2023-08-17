«القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا تعلن تحقيق مكاسب على الجبهة الجنوبية الشرقية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، تحقيق مزيد من المكاسب في هجومه المضاد على القوات الروسية عند الجبهة الجنوبية الشرقية، وذلك بعد يوم من إعلان تحرير قرية كانت تمثل نقطة قوة لروسيا.

القوات الأوكرانية أحرزت تقدمًا إلى الجنوب من أوروزخين

وقال الجيش الأوكراني، في بيان، إن القوات الأوكرانية أحرزت تقدمًا إلى الجنوب من أوروزخين، وهي قرية في منطقة دونيتسك استعادت كييف السيطرة عليها في الوقت الذي تحاول فيه التقدم جنوبًا في المناطق المحتلة باتجاه بحر آزوف، بحسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة «رويترز».

أوروزخين أول قرية تعلن كييف استعادتها منذ 27 يوليو الماضي

وقال المتحدث العسكري أندريه كوفاليوف، إن أوروزخين أول قرية تعلن كييف استعادتها منذ 27 يوليو الماضي، وهو فارق زمني يشير إلى التحدي الذي تواجهه كييف في سعيها للتقدم عبر خطوط دفاع روسية كثيفة الألغام دون دعم جوي قوي.

وتقع القرية على بعد 100 كيلومتر تقريبًا غربي مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا.