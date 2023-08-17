محافظ بورسعيد: استمرار رفع كفاءة وتطوير منطقة السيدة خديجة

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد تواصل أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة السيدة خديجة «ب» بحي الضواحي، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة بالتزامن مع تطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق السكنية بأحياء المحافظة

توسعة الطرق وشبكات صرف جديدة

وأضاف أن أعمال التطوير ورفع كفاءة منطقة السيدة خديجة تشمل أعمال توسعة للطرق وتركيب بردورات وإحلال وتجديد للأرصفة وإنشاء شبكة صرف صحي جديده تمهيدا لبدء أعمال رصف الطرق والشوارع الداخلية بين العمارات السكنية إلى جانب زيادة معدلات الإضاءة وزيادة الطابع الجمالي ودهانات واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج وترميم واجهات العمارات السكنية، وإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع المنطقة وحول محيط العمارات.

رفع كفاءة وتطوير 118 عمارة

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال التطوير بمنطقة خديجة ا، ب، شاملة للمرة الأولى وتتضمن رفع كفاءة وتطوير 118 عمارة من خلال تطوير مناور العمارات من الخارج ومعالجة الصرف الصحي من الخارج وعمل شبكة بالوعات أمطار وإعادة الشىء لأصله، وإزالة الأرصفة ووضع طبقة الأسفلت النهائية بالشوارع الداخلية.