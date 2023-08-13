محافظ بورسعيد يعلن استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة أمل الجبل

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة أمل الجبل بنطاق حي الزهور، ضمن أعمال التطوير الشاملة داخل حي الزهور، تمهيدا لأعمال الرصف ووضع طبقة الأسفلت النهائية بعد إنهاء أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالجزيرة الوسطي ودهانات واجهات ومداخل العمارات وتركيب أعمدة الإضاءة، تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد، بالتنسيق مع حي الزهور.

دهانات واجهات ومداخل العمارات

وأوضح محافظ بورسعيد أنّ أعمال التطوير تشمل دهانات واجهات ومداخل العمارات، وتطوير المنطقة بالكامل، ورصف الشوارع الداخلية والتخطيط ووضع الإرشادات والعلامات المرورية، ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشوارع بالأعمدة الديكورية، وأعمال لاند سكيب وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار.

خطة شاملة للارتقاء بالمناطق السكنية

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من اعمال تطوير المنطقة في اقرب وقت، وذلك في إطار الخطة الشاملة للارتقاء بالمناطق السكنية داخل المحافظة وتطوير حي الزهور؛ لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأهالي الحي.