النائب عمرو درويش: الرئيس السيسي مهتم بتطوير المحافظات الحدودية

أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة مطروح، موضحا أن التنمية التي شهدتها منطقة السلوم أحد الشواهد على البناء الجديد الذي تشهده الدولة المصرية، وتحديدا في المحافظات الحدودية.

مشروعات «حياة كريمة»

وأشار النائب في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن رياح التطوير ستصل إلى كل المحافظات المصرية، لافتا إلى أن مؤسسة «حياة كريمة» نجحت في تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بمطروح والقرى التابعة لها، باعتبارها من الأماكن الحدودية الأكثر احتياجًا للخدمات.

مشروعات سكنية لأهالي مطروح

وقال «درويش»، إن محافظة مطروح شهدت تطويرا كبيرا في قطاع الإسكان، من خلال إنشاء المدينة السكنية في الضبعة، فضلا عن شبكة الطرق الحديثة وأبرزها مشروعي محور الضبعة ورصف «سيدي براني - السلوم»، إلى جانب عدد من المشروعات الطموحة لتنمية الساحل الشمالي الغربي للبلاد في مختلف المجالات، ومنها الزراعية والسياحية.

استمرار برامج الحماية الاجتماعية

وشدد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حرص الرئيس على طمأنة الشارع المصري، وتأكيده على استمرار برامج الحماية الاجتماعية لدعم قطاع عريض من الشعب المصري فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.