مطروح تفوز بأفضل معسكر مجمع في البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن فوز المحافظة خلال البرنامج الرئاسي بأول عام لأفضل معسكر مجمع، خلال مشاركته في فعاليات ختام البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية «أهل مصر»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، بحضور الوزير الدكتور أشرف صبحي، واللواء هشام أمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتور وليد رفاعي، وكيل «الشباب والرياضة» بمطروح، ولفيف من قيادات الوزارة.

البرنامح الرئاسي لشباب المحافظات الحدودية

وأشاد محافظ مطروح، اليوم، بالبرنامج الرئاسي الذي يأتي إيمانا وتعزيزا لدور الشباب في المحافظات الحدودية، وغيره من البرامج، وما تهدف إليه من زيادة الوعى، وغرس روح الانتماء والولاء لدى الشباب، مع التطوير المستمر لمهاراتهم، في إطار حرص الدولة على تحقيق التنمية الشاملة وترجمة للاهتمام الكامل لتنمية المناطق الحدودية، تطبيقاً لما جسده دستور مصر لعام 2014، والاهتمام ببناء ورعاية الإنسان المصري.

تكاتف الشباب مع أجهزة الدولة

وشدد محافظ مطروح في بيان له، على دور شباب المحافظات الحدودية وتكاتفهم الدائم مع الشرطة، للحفاظ على استقرار أمن وسلامة الوطن، وتعاظم دورهم مع ما يحيط بنا من تحديات، موجها الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لما توليه الوزارة من اهتمام بتنظيم البرنامج الوطني على مدار العام، وكذلك لدعم الوزارة للبرامج والأنشطة الرياضية والشبابية بالمحافظة.

أولمبياد شباب المحافظات الحدودية

وأوضح اللواء خالد شعيب، أن هناك اهتماما بالبرامج التثقيفية، بجانب الرياضة في مطروح والمحافظات الحدودية، وكان آخرها تنظيم فعاليات أولمبياد شباب المحافظات الحدودية في نسخته الرابعة، مايو الماضي، وما شهده من فعاليات وأنشطة رياضية وشبابية مختلفة، والتي لاقت الإشادة من الجميع بفضل التعاون والتنظيم والتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة مطروح، مع ترحيب المحافظة باستقبال مزيد من الفعاليات على أرضها.