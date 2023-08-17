مصرف لبنان المركزي: أصول البلاد السائلة وصلت لـ8.573 مليار دولار

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن مصرف لبنان المركزي، كشف اليوم الخميس، عن أصول البلاد السائلة بالعملة الأجنبية والتي بلغت 8.573 مليار دولار، يضاف إليها محفظة سندات يورو بوندز البالغة 387 مليون دولار بنهاية يونيو الماضي، ولا يتضمن ذلك قيمة الموجودات من الذهب.

وقال وسيم منصوري حاكم مصرف لبنان بالإنابة في بيان للمصرف: «استنادا إلى محاضر التسلم والتسليم بين الحاكم السابق والحاكم بالإنابة التي تمت في الأول من أغسطس الجاري، والتي استندت على الأرصدة الموقوفة في 31 يونيو 2023، باشر الحاكم بالإنابة بالتدقيق في الحسابات عبر المديريات المعنية بالتنسيق مع مديرية التدقيق الداخلي في المصرف، وتم البدء بحسابات السيولة الخارجية لتحديد أرصدتها المتوفرة لدى مصرف لبنان وما يقابلها من التزامات خارجية».

الالتزامات الخارجية بلغت حوالي 1.27 مليار دولار

وأضاف: «بلغت الالتزامات الخارجية حوالي 1.27 مليار دولار، يقتضي تسديدها عند الاستحقاق من السيولة الخارجية»، ويعد ذلك الكشف الأول للبنك عن هذه الأرقام.