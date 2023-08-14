تجميد حسابات حاكم مصرف لبنان السابق و4 آخرين ورفع السرية عنها

قررت هيئة التحقيق الخاصة المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف لبنان المركزي، اليوم الاثنين، تجميد الحسابات المصرفية المملوكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالانفراد أو بالاشتراك لخمسة أشخاص، وهم حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، الذي يحمل الجنسيتين اللبنانية والفرنسية، وابنه ندى رياض سلامة، يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والإنجليزية، وشقيقه رجا توفيق سلامة، يحمل الجنسية اللبنانية، ومساعدته ماريان حميد الحويك، لبنانية، وآنا كوساكوفا، أوكرانية.

قرار في اجتماع اليوم

جاء القرار بإجماع هيئة التحقيق الخاصة المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف لبنان المركزي، اليوم الاثنين، ووقعه رئيس الهيئة حاكم مصرف لبنان بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري.

الأمر النهائي بخصوص الحسابات السرية

وتضمن قرار هيئة التحقيق تجميد الحسابات المصرفية بصورة نهائية، لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، ورفع السرية المصرفية عن الحسابات المملوكة للأفراد الخمسة الذين يشملهم القرار.