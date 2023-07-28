حاكم مصرف لبنان: البنك المركزي لا يزال بإمكانه احتواء الانهيار المالي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، قال اليوم الجمعة، إن البنك المركزي لا يزال بإمكانه احتواء الانهيار المالي في البلاد، من خلال «مبادرات نقدية»، حتى بعدما تنتهي ولايته نهاية الشهر الجاري.

سلامة: الاقتصاد اللبناني ينمو بمقدار 4%

وأوضح سلامة، أن الاقتصاد اللبناني قد ينمو بما يبلغ 4% هذا العام لكنه لم يذكر مزيدًا من التفاصيل.

ويواجه الحاكم، الذي شغل المنصب لفترة طويلة، اتهامات في لبنان وفرنسا وألمانيا، باختلاس مبالغ كبيرة من الأموال العامة في لبنان، وقال اليوم إن محامييه قدموا اعتراضات قضائية في كل من فرنسا وألمانيا.