«الداخلية» تضبط 1645 قضية متنوعة داخل القطارات ومترو الأنفاق

شنت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملات أمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1645 قضية متنوعة تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات و12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، و157) قضية تهرب، و126 قضية متنوعة. واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.