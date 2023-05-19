الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات: ضبط 1826 قضية متنوعة

اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1826 قضية متنوعة.

كما اسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 13795 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، واسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 142 قضية في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في ضبط 142 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.