ضبط 1535 قضية متنوعة في حملات لشرطة النقل والمواصلات

واصلت الأجهزة الأمنية مواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة، ومواجهة الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، ولذلك اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، شنّت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات عدة لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1535 قضية متنوعة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط 12563 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، كنا تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، من ضبط 125 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، في ضبط 80 قضية متنوعة أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات بناء – محلات بدون ترخيص)، وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.