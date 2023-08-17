«حماة الوطن» ينظم قافلة طبية للكشف وصرف الأدوية بالمجان في القاهرة

نظمت أمانة القاهرة لحزب حماة الوطن قافلة طبية مجانية، للكشف بالمجان وصرف الأدوية بالمجان، بالتعاون مع المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة»، والتي تعد نتاجا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «100 مليون صحة».

قافلة حماة الوطن

وتأتي القافلة الطبية لحزب حماة الوطن، في إطار الاهتمام المستمر للحزب بالقوافل الطبية المجانية، وتنفيذ المبادرات الرئاسية بجميع ربوع الجمهورية.

وكان حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، وجّه التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد إعلانه إحالة جميع مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها.

حماة الوطن يوجّه الشكر للرئيس

وأكد الحزب في بيانه، أنّ قرار الرئيس السيسي اليوم، يشير إلى جدية الحوار الوطني منذ الدعوة إليه، فضلا عن أنّه يأتي إيمانا بأهمية فتح قنوات للتواصل والحوار مع القيادات والتيارات المختلفة، لوضع رؤى تستهدف المصلحة العليا للبلاد.

وأوضح الحزب، أنّ متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدقيقة، لجلسات ومخرجات الحوار الوطني التنفيذية منها أو التشريعية في المحاور المختلفة، تؤكد أنّ الوطن سيكون أمام حلول واقعية للعديد من التحديات التي تواجه مصر خلال المرحلة الحالية.