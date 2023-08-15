نائب رئيس «حماة الوطن»: الحوار الوطني فرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر

أكد اللواء أحمد العوضي نائب رئيس حزب حماة الوطن، أن مبادرة الحوار الوطني تعد فرصة جيدة لتبادل الأفكار ووجهات النظر نحو قضايا المجتمع المختلفة ووضع حلول توافقية جذرية لكافة التحديات والمشكلات التي تواجه المواطنين.

العوضي: الحوار الوطني نموذج مشرف لتسامي معاني الحرية

وأوضح اللواء أحمد العوضي في تصريحاته لـ«الوطن»، أن جلسات الحوار الوطني التي انعقدت خلال الفترة الماضية كانت نموذجا مشرفا لتسامي معاني الحرية مع الديمقراطية حيث عبرت جميع القوى الوطنية وممثلي المنظمات عن رأيها دون أي قيود أو ضغوط وكان ممثلو الأحزاب يتلاقون لقاءات ودية بعد كل جلسة وقبل كل جلسة للتحاور فيما بينهم وطرح وجهات النظر بشكل متحضر وديمقراطي».

وتابع نائب رئيس حزب حماة الوطن: «كما أن طاولة النقاشات القائم عليها شهدت العديد من المناقشات حول القضايا السياسية والاقتصادية وقضايا البعد الاجتماعي التي تهم المواطن البسيط بشكل كبير وطرح كل فصيل من الفصائل وجهة نظره دون أي تردد».

مشاركة واسعة بجلسات الحوار الوطني

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني عقد ما يقرب من 40 جلسة عامة حازت بمشاركة واسعة من قبل الأحزاب والقوى الوطنية وكافة الجهات المعنية.