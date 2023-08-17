النائب محمود قاسم: الحوار الوطني خلق حالة من التوافق بين التيارات السياسية

قال النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب إن الحوار الوطني تمكن خلال فترة انعقاده من إيجاد مساحات مشتركة بين التيارات السياسية المختلفة داخل المجتمع، إذ خلق حالة من التوافق والتناغم والتفاهم بين الأطراف المشاركة والقوة السياسية في الحوار.

رفع مخرجات الحوار للرئيس يدل على الجهد المبذول

وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن رفع مخرجات الحوار الوطني للرئيس خطوة وصل إليها الحوار نتاج جهد كبير جرى على مدار المرحلة الماضية كلها، مشيرا إلى الاستجابة الفورية والسريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمخرجات الحوار الوطني، وتفاعله معها من خلال العمل على تطبيق ما يأتي ضمن صلاحياته الدستورية وإحالة الباقي للجهات المعنية به، موضحا أن هذه الخطوة هي عبارة عن تأكيد للوعد الذي قطعه الرئيس على نفسه في إفطار الأسرة المصرية بتلقي وتنفيذ مخرجات الحوار في حدود صلاحياته.

استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني يدل على جديته

وأشار إلى أن هذه الاستجابة من الرئيس تؤكد فاعلية وجدية الحوار الوطني، وأكد أن البرلمان على أتم الاستعداد من أجل تلقي أي مقترحات تشريعية، وما إلى ذلك يجرى إحالتها إلى المجلس من قبل رئيس الجمهورية، للعمل عليها من الجانب التشريعي ودراستها بدقة، والعمل على إخراجها في هيئة قوانين وتشريعات وفقا للدستور.