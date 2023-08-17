عضو بـ«خارجية النواب»: الحوار الوطني اقتحم مشكلات مهمة.. وخرج بتوصيات للأزمات

أشادت إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتلقيه باهتمام بالغ مخرجات الحوار الوطني، التي تنوعت بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، والتي أكد الرئيس إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحيات القانونية والدستورية، كما أنّه سيتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.

حارص: الحوار الوطني وصل للمرحلة الأهم في مساره

وأضافت «حارص» في تصريحاتها، أنّ الحوار الوطني وصل إلى مرحلة تعتبر الأهم في مساره، وهي خروج توصياته للنور ورفعها للرئيس لاتخاذ اللازم بشأنها تشريعيا أو تنفيذيا وفقا لصلاحياته الدستورية والقانونية، منوهة بأنّ تلك التوصيات الأولية التي أعلنها المنسق العام للحوار الدكتور ضياء رشوان، شملت كثير من القضايا والموضوعات التي تشغل بال المواطنين في الشارع، والتي اقتحمها الحوار بعد إهمالها لسنوات عدة.

توصيات الحوار الوطني

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنّ ما أعلنته إدارة الحوار من توصيات إلى الآن ما هو إلا البدايات، وأنّ الحوار ما زال مستمرا في جلساته العامة والخاصة، مشيرة إلى أنّ القوى السياسية والأحزاب والمجتمع المدني والجميع، يعول على الحوار للخروج بتوصيات وحلول للأزمات والتحديات الراهنة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنّ استجابات الرئيس الدائمة ودعمه لمقترحات الحوار، تؤكد أنّ الحوار سينجح في تحقيق أهدافه اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، موجّهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على استجابته السريعة وحرصه على إنجاح الحوار وطمأنة الجميع، كما وجّهت الشكر للأمانة الفنية برئاسة المستشار محمود فوزي، ومجلس الأمناء، على ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية.