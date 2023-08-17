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عضو «التنسيقية» يشكر الرئيس على سرعة الاستجابة لمخرجات الحوار الوطني

كتب:

شريف سليمان
11:01 ص | الخميس 17 أغسطس 2023
أحمد يحيي - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أحمد يحيي - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وجّه أحمد يحيي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على سرعة الاستجابة لمخرجات الحوار الوطني، موضحًا: «نحن الآن في بداية الجمهورية الجديدة المبنية على التوافق ومشاركة جميع المصريين».

وأضاف «يحيي» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «الجلسات تمت في 3 محاور، هي الاقتصادي، السياسي، والاجتماعي، وتم الانتهاء من 13 لجنة وتم رفع توصيات بهم للرئيس عبدالفتاح السيسي».

وتابع عضو التنسيقية: «الحوار الوطني أكبر رد ويؤكد أنّ القيادة السياسية مهتمة بآراء جميع المصريين، وقريبة جدا من الجميع وتسمع لكل الآراء، شاركت في جلسات الحوار وكل طوائف المجتمع شاركت، مثل النقابات والأحزاب السياسية، حتى المعارضة، أي أنّ المشاركة شملت كل المصريين، حتى عدم المهتمين بالسياسة بدأوا متابعة السياسة والاستفسار عن موعد الجلسات والموضوعات التي تناقشها».

مناقشة كل الموضوعات

وواصل: «جرى مناقشة كل الموضوعات المتعلقة بالمواطن المصري في كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية مثل ملف المرأة والشباب، ولا يوجد ملف لم يتم تغطيته في الحوار الوطني».

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