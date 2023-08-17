«الجيل»: الحوار الوطني يقدم رؤية جديدة لحل المشكلات والتغلب على التحديات

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إنّ استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمخرجات الحوار الوطني، يعبر عن حالة جديدة لم تعشها مصر منذ عقود طويلة، تدعم مناخ الثقة بين الرئيس والشعب، متابعا: «أعتقد أنّ الحوار بما ينتج عنه من مخرجات، سيشكل رؤية متكاملة لإيجاد حلول لمشكلاتنا، وأعتقد أنّها ستكون مخرجات للجمهورية الجديدة».

وأضاف «الشهابي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّه حضر حوارات كثيرة منذ عام 1982م في عهد الرئيس محمد حسني مبارك وكان آخرها عام 2007 في مجلس الشورى، لكن الحوار الوطني الحالي يختلف عن كل الحوارات السابقة.

وتابع رئيس حزب الجيل، أنّ الحوارات السابقة كانت حوارات اليوم الواحد والقضية الواحدة، عكس الحوار الوطني في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يمتد لفترة زمنية طويلة ويشمل كل القضايا، للدرجة التي دفعت مجلس الأمناء إلى اختيار ما يزيد عن 100 قضية.

أهمية الحوار الوطني الحالي

وشدد على أنّ الحوار يقدم رؤية جديدة لحل مشكلات الحاضر، ويجعل الدولة تتغلب على التحديات التي تواجهها، في حوار حقيقي دون سقف أو إقصاء لأحد.