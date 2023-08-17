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«حماة الوطن» يكرّم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والمكفوفين في السويس

كتب:

محمد أباظة
04:07 م | الخميس 17 أغسطس 2023
حزب حماة الوطن

حزب حماة الوطن

نظمت أمانة محافظة السويس لحزب حماة الوطن، حفل خاص لتكريم طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وأوائل المكفوفين بجميع المراحل التعليمية، وسط حضور جماهيري كبير.

ويأتي تكريم حزب حماة الوطن لطلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وأوائل المكفوفين، في إطار اهتمام الحزب بالمتفوقين بجميع المراحل التعليمية، واستكمالا للدور المجتمعي لحزب حماة الوطن بجميع ربوع الجمهورية.

ومن ناحية أخرى، نظم الحزب في القاهرة، قافلة طبية مجانية لتقديم الخدمات العلاجية والكشوفات بالمجان، فضلا عن صرف الأدوية دون مقابل، وذلك بالتعاون مع المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة»، والتي هي نتاجا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «100 مليون صحة».

وجاءت القافلة الطبية المجانية لحزب الحماة الوطن، ضمن الاهتمام المستمر للحزب لتوفير الخدمات العلاجية للأهالي والمستحقين بالمجان، وتنفيذا للمبادرات الرئاسية في جميع محافظات مصر.

ووجّه حزب حماة الوطن، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد إعلانه إحالة جميع مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها، وذلك بعد رفع مجلس أمناء الحوار الوطني هذه المخرجات له.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.