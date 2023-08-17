دورة تدريبية عن كيفية زراعة الشمر في الإسكندرية.. مفيد وصحي

قال الدكتور نبيل الششتاوي وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إن المديرية عقدت دورة تدريبية إرشادية حول زراعة الشمر وأهميته والتعريف بأنة مفيد زراعياً وصحي للإنسان بالمحطة الإقليمية لغرب الدلتا والساحل الشمالي بمركز بحوث البساتين بالصبحية برئاسة الدكتور أحمد صالح أبو شنب مدير المحطة الإقليمية لغرب الدلتا والساحل الشمالي والدكتور سامر عبد الواحد مدير محطة البساتين بعنوان «الممارسات الجيدة لزراعة وإنتاج الشمر الحلو» بحضور مهندسي مديرية الزراعة بالإسكندرية والمهتمين بموضوع الدورة.

أنواع الشمر.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدكتورة سارة عماد الدين شرحت أنواع الشمر «الشمر الحلو المعتاد -الشمر الحلو» والفرق بينهم، إضافة إلى إدارة العمليات الزراعية «الأمراض والآفات- صحة التربة تنفيذ التناوب الزراعي -الحصاد ومعاملات ما بعد الجمع»، وتقنيات التجفيف و التخزين الصحيحة - التنظيف والتقليم والفرز والتصنيف جودة وتجهيز المنتج ومعايير الجودة الصحية.

مواعيد زراعة الشمر

وأضافت المهندسة تريزة سعد عطا الله مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي لـ«الوطن»، أنه عادة ما تتم الزراعة في الهواء الطلق في أبريل، لكن بعض البساتين يفعلون ذلك في الخريف، والفرق هو أنه عند زراعته في الربيع، لا يتطلب الشمر صيانة إضافية وفي الخريف، لذلك يتم عزل الزراعة دون فشل خلال فترة الطقس البارد وبغض النظر عن الموسم، يزرع الشمر العادي بعمق 2 سم، ويجب تحضير الموقع المطلوب للزراعة مسبقًا بالإضافة إلى التسميد، قبل زراعة المحصول، ويتم تغطية سرير الحديقة بفيلم سميك للحفاظ على كمية كافية من الرطوبة في التربة يجب ملاحظة الفجوة المطلوبة بين الصفوف عادة ما يكون 50 سم كافياً.