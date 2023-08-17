«القاهرة الإخبارية»: وزير الخارجية السعودي يدعو لاستمرار التشاور مع إيران الفترة المقبلة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بأنّ الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، أكد تطلعات المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية مع إيران.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإيراني، أنّ اللقاء تطرق لمناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف بن فرحان: «أدعو إلى استمرار التشاور مع إيران الفترة المقبلة، وبحثنا تعزيز العلاقات المشتركة بين السعودية وإيران».