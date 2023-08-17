سعر الذهب الآن في محلات الصاغة بمنتصف التعاملات.. اعرف الجرام عيار 21 بكام

يعتبر العديد من المواطنين الذهب ملاذاً آمناً لادخار أموالهم، ويرغبون في متابعة مستجدات أسعار الذهب بشكل لحظي على مدار اليوم، لذا تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر في محلات الصاغة بمنتصف التعاملات اليوم الخميس، وخاصةً عيار 21 الأكثر انتشاراً بين المواطنين، وذلك حسب بيانات بورصة الذهب وغرفة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، في منتصف التعاملات في منتصف تعاملات اليوم الخميس، 2640 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بمنتصف التعاملات اليوم، 2310 جنيهات للشراء، قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية، وهو الأكثر شيوعاً في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 بمنتصف التعاملات الخميس، 1980 جنيهاً للشراء، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14، اليوم، 1540 جنيهاً للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 22 اليوم، 2420 جنيهاً للشراء، وذلك قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في منتصف التعاملات اليوم الخميس 17 أغسطس، 18480 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية، حيث يزن الجنيه الذعب 8 جرامات من عيار 21.