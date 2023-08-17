سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس.. «اعرف بكام النهارده»

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 17-8-2023 في مصر خلال التعاملات الصباحية بمختلف محلات الصاغة، وهو العيار الأكثر انتشارا داخل السوق المصري، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة، وفقا لآخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس خلال التعاملات الصباحية 2577 جنيها للشراء، وهو العيار الأكثر نقاءً بين مختلف الأعيرة الأخرى.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 2255 جنيهاً للشراء، وهو العيار الأكثر شيوعا بين المواطنين في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس 1933 جنيها للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 22 سجل اليوم 2362 جنيها للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 14 فسجل اليوم 1503 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس خلال التعاملات الصباحية 18040 جنيها للشراء، ويزن الجنيه الذهب عدد 8 جرامات من عيار 21.