استقرار أسعار الذهب عالميا اليوم تحت 1900 دولار للأوقية

استقر الذهب تحت 1900 دولار للأوقية، اليوم، عند أدنى مستوياته في 5 أشهر بعد الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ما قلل من الطلب على أصول السبائك التي لا تحمل فائدة.

ويعتقد أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي أن المخاطر الصعودية للتضخم لا تزال قائمة، ما يزيد من احتمالية استمرار زيادة أسعار الفائدة، ومع ذلك، أعرب بعض صانعي السياسة عن عدم اليقين بشأن مدة تأخر انتقال السياسة، ما زاد من الحذر من المبالغة في تشديد أعضاء اللجنة.

البيانات الاقتصادية القوية تؤثر على المعادن

أثرت البيانات الاقتصادية القوية أيضًا على المعادن النفيسة، حيث توسع الإنتاج الصناعي أكثر من المتوقع في يوليو لتهدئة المخاوف من أن القطاع يتضاءل بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.

تاريخياً، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار للأوقية في أغسطس من عام 2020.

توقعات الذهب عالميًا

ومن المتوقع تداول الذهب عند 1936.49 دولار أمريكي / أونصة، بحلول نهاية هذا الربع ، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، ومن التوقعات أنه سيتم تداوله في 2007.10 دولار للأوقية في غضون 12 شهرًا.