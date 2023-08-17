أسعار الذهب اليوم الخميس 17-8-2023 في مصر.. استقرار عيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 17-8-2023 في مصر، استقراراً ملحوظاً في بداية التعاملات الصباحية بمحلات الصاغة، وأبرزها عيار 21 الأكثر شيوعاً بين المواطنين.

أسعار الذهب اليوم الخميس 17-8-2023 في مصر.. عيار 21

تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم الخميس 17-8-2023 في مصر، من بينها عيار 21، وفق آخر تحديث لأسعار الذهب حسب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في بداية التعاملات الصباحية 2577 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس ببداية التعاملات 2255 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة، وهو الأكثر انتشاراً في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم ببداية التعاملات 1933 جنيها للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1503 جنيهات للشراء، وأيضاً سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2362 جنيهاً للشراء، وذلك قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

ومن بين أسعار الذهب اليوم الخميس 17-8-2023 في مصر، وبعد معرفة سعر عيار 21، فسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 18040 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة، والذي يزن 8 جرامات من عيار 21.