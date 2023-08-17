ختام فعاليات الأسبوع التدريبي17 من مبادرة محو الأمية الرقمية بالبحيرة

اختتمت اليوم فعاليات الأسبوع السابع عشر من مبادرة «محو الأمية الرقمية وبناء القدرات»، إذ جرى تنفيذ رابع دورة من برنامج التميز المؤسسي بحضور 26 متدربا من مختلف الجهات الحكومية.

ختام فعاليات مبادرة محو الأمية الرقمية بالبحيرة

وتهدف مبادرة «محو الأمية الرقمية وبناء القدرات» إلى تنمية مهارات أعضاء فرق التميز بالوحدات المحلية للمراكز والمدن وكذا الوحدات المحلية القروية.

توافق البرامج المقدمة خلال المبادرة

ومن جهتها أشارت داليا عثمان مدير مديرية التنظيم والإدارة في البحيرة، إلى ضرورة أن تتوافق كافة البرامج التدريبية المقدمة لخدمة المواطنين ومكافحة الفساد الإداري والحوكمة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضحت أنه جرى تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لتنمية مهارات العاملين بالجهاز الحكومي فى مجالات الخدمات التكنولوجية.

ومن جانبه أوضح حسنين محمد حسنين مدير عام الإدارة العامة لمركز التدريب الإداري، أن الهدف من الدورة تدريب وتثقيف العاملين من مستوي مديري الإدارات والدرجة الأولى التخصصية.

وأكد مدير عام الإدارة العامة لمركز التدريب الإداري أن المبادرة تعمل أيضا على تنمية معارف ومهارات العاملين في الجهات الحكومية بأهمية رؤية مصر ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحاً أن المبادرة تنفذ من خلال عدد من المدربين المتطوعين المميزين من أبناء المحافظة.

تنمية المهارات وبناء القدرات

وأوضح أن المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى المحافظة ومن التجارب الرائدة في مجال التدريب الإداري وتنمية المهارات وبناء القدرات، وذكر أنه استفاد منها حتى تاريخه أكثر من 600 قيادة تنفيذية و موظف على مستوى المحافظة من مختلف الجهات الحكومية بالمحافظة.