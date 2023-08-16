القبض على 4 متهمين بسرقة الهواتف المحمولة في البحيرة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط تشكيل عصابي بالبحيرة تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية.

ضبط تشكيل عصابي

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط تشكيل عصابي ضم 4 أشخاص - لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.