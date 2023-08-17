إحاطة مجلس الوزراء بالموافقة على تخصيص بعض قطع الأراضي بنظام البيع بالدولار

أحيط مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 181 بتاريخ 12 يوليو 2023، على بعض الطلبات بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي، لصالح بعض الشركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.

أراضٍ جرى الموافقة على تخصيصها

وتضمنت الموافقة: قطعة أرض بمساحة 713 م2 لنشاط تجاري إداري بالقطاع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، ومساحة 88.5 ألف م2 لنشاط عمراني بمدينة دمياط الجديدة، ومساحة 9.5 فدان لنشاط عمراني متكامل بمدينة القاهرة الجديدة، ومساحة 18 فداناً بالحي الترفيهي بمدينة العبور لنشاط عمراني متكامل، ومساحة 1974 م2 لنشاط تجاري إداري بمدينة الشيخ زايد، ومساحة 1200 م2 لنشاط تجاري فندقي بمدينة 6 أكتوبر، ومساحة 28 فداناً بنشاط عمراني مختلط شمال المرحلة السابعة من مشروع بيت الوطن مطلة على طريق السويس بمدينة القاهرة الجديدة، ومساحة 65 ألف م2 بنشاط مختلط ترفيهي إداري سياحي تجاري عمراني متكامل بمدينة العبور، ومساحة 27 فداناً بنشاط عمراني متكامل شمال الرحاب بمدينة القاهرة الجديدة.

الأنشطة التي جرى تخصيص الأراضي لها

ووافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أيضا على 3 قطع بمساحات 3850 م2 و2920 م2 و7313 م2 لنشاط تجاري إداري بمدينة السادس من أكتوبر، وقطعتي أرض بمساحة 2099 م2 و2641 م2 بنشاط تجاري إداري بمنطقة غرب الجامعات والمعاهد بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، وقطعتي أرض بمساحة 1483 م2 و3114 م2 لنشاط تجاري إداري بمركز خدمات المدينة بمدينة بدر.

بجانب 3 قطع أراض بإجمالي مساحة 2225 م2 بنشاط تجاري إداري بالقطاع الثالث بمركز مدينة القاهرة الجديدة، وقطعتي أرض بمساحة 3905 م2 و2837 م2 لنشاط تجاري إداري بمدينة الشيخ زايد، وقطعتي أرض الأولى بمساحة 42 ألف م2 بنشاط جامعة خاصة بمدينة القاهرة الجديدة، والثانية بمساحة 18 فداناً بنشاط جامعة خاصة بمدينة 6 أكتوبر، إلى جانب مساحة 67 ألف م2 لنشاط ترفيهي تجاري ومسطحات خضراء بمدينة القاهرة الجديدة، ومساحة 3628 م2 لنشاط مركز خدمة وصيانة سيارات بمدينة القاهرة الجديدة، ومساحة 1710 م2 لنشاط تجاري إداري بمدينة القاهرة الجديدة، وقطعتي أرض بمساحة 1998 م2 و 1702 م2 لنشاط تجاري إداري بالمنطقة الترفيهية بمدينة الشروق.