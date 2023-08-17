عطار يطرح أغنية ليه كده (فيديو)

طرح المطرب الشاب عطار، أحدث أعماله الغنائية، فيديو كليب لأغنيته الجديدة، «ليه كده» على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والمنصات الموسيقية الرقمية، ومحطات الراديو.

الأغنية جرى تصويرها فى ورشة ميكانيكا، مع المخرج آدم عبد الغفار، ودارت فكرتها فى إطار كوميدي بسيط، حول شاب يعمل في مهنة الميكانيكا، يقع فى حب فتاة جميلة، ويسرح بخياله ويتخيل ارتباطه بها، عندما تأتي إلى الورشة لإصلاح سيارتها.

أغنية «ليه كده» كلمات مصطفى حدوته، وألحان عطار، وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس، ومن إنتاج شركة مزيكا للمنتج محمد جابر.

من المتوقع أن تحقق أغنية «ليه كده» نجاحا كبيرا، ويستكمل بها عطار خطوته السابقة التي بدأها في فبراير الماضي، مع شركة «مزيكا» بأغنية «أنا جيت»، التي حقق خلالها نجاحًا كبيرًا، على السوشيال ميديا، ونالت العديد من التعليقات والاشادات من الكثيرين، حيث تقترب الآن من حاجز الـ10 ملايين مشاهدة على يوتيوب.