انطلاق اختبارات القبول بمدرسة «WE» في الوادي الجديد

انطلقت اختبارات قبول طلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بمقر المدرسة بمدينة الخارجة، لقبول دفعة جديدة من الطلبة والطالبات من المتقدمين بالمرحلة الإعدادية.

انطلاق اختبارات القبول بمدارس we بالوادي الجديد

وقال المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، في بيان له، اليوم، إنه جرى المرور على اختبارات القبول بمدرسة التعليم الفني الجديدة بمحافظة الوادي الجديد، للوقوف علي سير العمل باختبارات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بمقر المدرسة، في إطار الاستعداد لاستقبال دفعة جديدة للعام الدراسي الجديد 2023- 2025م.

تشكيل لجنة لتقييم الطلاب المتقدمين لإختبارات مدرسة we

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن التقييم يتم من خلال اللجان المُشكلة من وزارة التربية والتعليم وشركة WE للاتصالات، لتقييم الطلاب المتقدمين على مستوى المراكز الخمس، واختيار العدد المطلوب بما يضمن الشفافية والحياد.

استئناف إجراء الاختبارات بمدارس we غدا

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إلى أن اليوم الخميس، سيتم إجراء الاختبارات لـ(50) طالبا وطالبة من مركزي الخارجة وباريس، على أن تستكمل الأعمال، غدا، لعقد اختبارات المتقدمين من مراكز المحافظة المختلفة حسب المجموعات المعلنة.