بدائل الثانوية العامة 2023.. ماذا تضمن لك مدرسة we بعد التخرج؟

توجد العديد من بدائل الثانوية العامة، والتي يمكن تقديم أولياء الأمور لأبنائهم عليها هروبا من ضغوطات الثانوية، ولضمان مستقبل مميز والحصول على مزايا متعددة من المدارس التكنولوجية التطبيقية.

ومن ضمن المدارس التي أعلنت وزارة التربية والتعليم، كبدائل للثانوية العامة، مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية، والتي يمكن التقديم عليها بعد النجاح في إتمام شهادة الإعدادية وظهور النتيجة في عدد من المحافظات.

بدائل الثانوية العامة مدرسة WE

ويتسائل بعض من أولياء الأمور والأمهات عن مزايا مدرسة WE إذا تم التحاق أبنائهم لها من ضمن خيارات بدائل الثانوية العامة.

وتقدم مدرسة WE للدارسين بها بعد التخرج مسارات وظيفية متعددة، إذ تتضمن المنهج الدراسي في مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية «العلوم الأساسية والثقافية والعلوم الفنية في مجال التخصص.

تدريب عملي في ورش ومعامل مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات التكنولوجية

تدريب مجاني للطلاب داخل المواقع الفنية بالشركة المصرية للاتصالات.

تدريب مجاني للشركات التابعة للمصرية للاتصالات.

إتاحة فرص للعمل بالشركات العاملة في المجال.

وتتيح المدرسة فرص للتدريب العملي للتقديم على الوظائف ذات الصلة.

كما تؤهل مدرسة WE التي تصل مدة الدراسة بها إلى 3 سنوات، الطالب لسوق العمل المحلي والدولي نظرا للشهادات المعتمدة دوليا التي يحصل عليها الطالب

فروع مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية في المحافظات

«القاهرة - الجيزة - الدقهلية - الإسكندرية - المنيا - السويس - والوادي الجديد»

شروط التقديم لمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية

- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18عاما في أول أكتوبر2023.

- أن يتقدم الطالب للاتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تضعها الوزارة بالتعاون مع الشريك الصناعي.