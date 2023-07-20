تنسيق مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية في القاهرة.. رابط التقديم والشروط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنسيق مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية محافظة القاهرة، وتفاصيل الدراسة والتخصصات وشروط التقديم والقبول، مشيرة إلى أنه يتم توفير العديد من المميزات للطلاب من تدريبات عملية وشخصية وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية.

وأشارت وزارة التربيو والتعليم، أن التقديم متاح للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، لمدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية محافظة القاهرة على هذا الرابط خلال الفترة من من 19 يوليو 2023 إلى31 يوليو.

الشركاء في مدرسة we

وقالت «التعليم»، إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات هما شركاء في مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية.

مميزات الالتحاق بمدرسة we

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- الحصول على شهادة أكاديمية دولية وشهادات مهنية متخصصة.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بالسنترالات والمواقع الفنية للشركة والشركات التابعة.

- السعي نحو توفير فرص وظيفية بالشركة والشركات التابعة والشركات المتخصصة العاملة بالقطاع.

- توفير جميع المستلزمات المدرسية.

- توفير تابلت لكل طالب.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير وسائل مواصلات لنقل الطالب لأماكن التدريب الميداني.

شروط التقديم في مدرسة we

- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدارسي 2022 - 2023.

- ألا يقل مجموعه عن 250 درجة.

- ويفضل إجادة اللغة الإنجليزية.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظتي «القاهرة - القليوبية».

- أن لا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر.

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب لالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي، والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

المنهج الدراسي في مدرسة we

العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

التخصصات

- اتصالات.

- شبكات وأمن المعلومات.

- تطوير مواقع وبرمجيات.

سنوات الدراسة

ثلاث سنوات