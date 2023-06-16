تنسيق مدرسة we بعد الإعدادية 2023.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنسيق مدرسة we بعد الإعدادية للعام الدراسي 2023 - 2024، والتي تعتبر إحدى المدارس البديلة للثانوية العامة، ففي الآونة الأخير بدأ الاهتمام بالمدارس التطبيقية ذات الباع الجيد في سوق العمل.

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية، تنسيق مدرسة we بعد الإعدادية للعام الدراسي 2023 - 2024، وشروط التقديم، وماهية الأوراق المطلوبة للالتحاق، بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، بإعتبارها مدرسة بديلة للثانوية العامة.

تنسيق مدرسة we بعد الإعدادية 2023 - 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تنسيق مدرسة we بعد الإعدادية للعام الدراسي 2023 - 2024، وهو أن الحد الأدنى للقبول 250 درجة، موضحة أن مدة الدراسة 3 سنوات، بالتخصصات التالية: «تكنولوجيا المعلومات، واتصالات».

شروط we بعد الإعداداية 2023 - 2024

وعقب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تنسيق مدرسة we بعد الإعدادية، أوضحت شروط الالتحاق بالمدرسة التي تعد واحدة من أهم المدارس البديلة للثانوية العامة، وهي تأتي على النحو التالي:

1- أن يكون الطالب حاصل على شهادة الصف الثالث الإعدادي من محافظات القاهرة الكبرى، القاهرة أو الجيزة أو القليوبية.

2- ألا يزيد سن الطالب المتقدم عن 18 سنة في أول أكتوبر المقبل للعام الحالي 2023.

3- أن يكون الطالب المتقدم لائق من الناحية الطبية.

4- أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية لأبوين مصريين.

5- أن يجتاز المتقدم اختبارات القدرات.

6- أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدرسة we بعد الإعدادية

1- صورة استمارة النجاح لشهادة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2022- 2023.

2- الإيتاء ببيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

3- صورة شهادة الميلاد.

4- صورة شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطلاب.

5- عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم.

6- طلب التحاق بالمدرسة.

7- صورة بطاقة ولي الأمر.