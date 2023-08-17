الحكومة توافق على إصدار مؤسسة التمويل الدولية سندات بالجنيه في الأسواق الخارجية

وافق مجلس الوزراء، على الإذن لوزارة المالية للتوقيع على الخطاب المقترح إرساله إلى مؤسسة التمويل الدولية، الذي يفيد بموافقة الحكومة المصرية على إصدار مؤسسة التمويل الدولية، سندات بالجنيه المصري في الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وفي هذا الصدد، جرى الإشارة إلى عدد من الفوائد المحققة من إصدار مؤسسة التمويل الدولية السندات بالعملة المحلية، ومنها زيادة المحفظة الاستثمارية للمؤسسة في مصر، وإتاحة مصادر إضافية بالعملة الأجنبية، من خلال المؤسسة لتمويل احتياجات القطاع الخاص، ما يسهم في تخفيض الضغط على المصادر القائمة، إلى جانب توسيع نطاق الحلول التمويلية بالعملة المحلية المقدمة إلى عملاء القطاع الخاص في مصر، وتنويع مصادر التمويل المتاحة للقطاع الخاص وتشجيعه.

كما وافق مجلس الوزراء، على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2022/2023، بواقع 1% لأبناء محافظة شمال سيناء.

ووافق مجلس الوزراء، على إسناد الأعمال الاستشارية الخاصة بإعداد المخطط العام للواجهة البحرية الغربية لمدينة العلمين الجديدة، إلى المكتب الاستشاري دار الهندسة «مصر» للتصميم والاستشارات الفنية - المحدودة، وكذا إسناد الأعمال الاستشارية الخاصة بأعمال الدراسات الاقتصادية الخاصة بمرحلة «Hotel Operator Search & Selection»، لأحد المكاتب الاستشارية الأخرى.