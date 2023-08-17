الحكومة توافق على تخفيض 1% للحد الأدنى للقبول بالجامعات لأبناء شمال سيناء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، على عدة قرارات مهمة، منها الموافقة على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2022/2023، بواقع 1% لأبناء محافظة شمال سيناء.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استمرار تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 235 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023/2024 في المرحلة الثانية.