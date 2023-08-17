«التعليم»: اليوم آخر فرصة لتقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم سيكون آخر فرصة لتقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023، للطلاب المتضررين من نتيجة الدور الأول للثانوية العامة 2023 في مادة أو أكثر، مشيرًا إلى أنّه يتم دفع 200 جنيه عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك «البريد المصري - فوري - وقتي - إيجي باي - سداد - ضامن - أمان - مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال».

آخر موعد لتقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّه يتم تقديم التظلمات على الموقع الرسمي لوزارة التعليم بوابة مركز المعلومات «بوابة تظلمات الثانوية العامة» على هذا الرابط، بعد دفع رسوم التظلمات في كل مادة، ي واختيار المادة التي يريد التظلم بها، ثم الاستعلام عن موعد الإطلاع علي ورقة الإجابة لفحصها وكتابة الملاحظات الخاصة بالطالب.

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023

وبالنسبة لنتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023، أشارت وزارة التعليم، إلى أنّه يتم إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 على موقع الوزارة، موجهًا الطلاب بمتابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة نتيجة التظلمات واستحقاقه لدرجات في المادة التي تقدم بتظلم أو عدم وجود أي درجات مستحقة غير محسوبة في المادة المتظلم منها.