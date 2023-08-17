5 منح دراسية مجانية لأوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية في جنوب سيناء

حرص اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، على توفير 5 منح دراسية بالجامعات المختلفة لأبناء المحافظة، وتتويجا للتعاون المثمر بين محافظة جنوب سيناء، ومعهد سيناء العالي للسياحة برأس سدر.

منح دراسية للمتفوقين من طلاب الثانوية العامة والتعليم الفني

وقال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، في بيان صحفي له، إنه جرى طرح 5 منح دراسية للطلاب المتفوقين بالثانوية العامة والتعليم الفني على مستوى المحافظة.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، إن مجلس إدارة المعهد برئاسة الدكتور مصطفى الزغل وافق على تخصيص خمس منح لأوائل المتفوقين في الثانوية العامة والدبلومات الفنية على مستوى المحافظة، وقام المعهد بطرح مفاجأة أن المنحة تحمل اسم «منح اللواء أركان حرب خالد فودة» تقديراً لجهوده لصالح أبناء المحافظة.

دعم أبناء جنوب سيناء بالمنح الدراسية

وتقدم محافظ جنوب سيناء بالشكر والتقدير لمجلس إدارة معهد سيناء العالي لما يقدموه من دعم لأبناء المحافظة، وكافة مجالس الأمناء ورؤساء الجامعات الذين يدعمون أبناء المحافظة بالمنح الدراسية المختلفة.