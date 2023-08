حرائق هائلة في غابات إسبانيا.. الأعنف منذ 40 عاماً وإجلاء آلاف السكان (فيديو)

أكدت الحكومة المحلية في جزيرة «تينيريفي» الإسبانية، كبرى جزر الكناري في المحيط الأطلسي، أن حريقاً هائلاً اندلع في مساحات واسعة من الغابات، خرج عن السيطرة، مما تسبب في التهام آلاف الأفدنة، وأجبرت السلطات على إجلاء ما يزيد على 7600 شخص من سكان الجزيرة.

ونقلت شبكة «أي بي سي نيوز» الأسترالية عن حاكم جزيرة تينيريفي، في إسبانيا، فرناندو كلافيجو، قوله إن نحو 250 من رجال الإطفاء وأفراد الجيش الإسباني، يتصدون للحريق الواقع في شمال الجزيرة، وأضاف أن محيط الحريق يبلغ 19 ميلاً، أي نحو 30 كيلومتراً.

#BreakingNews #UPDATE: Canary Island Fire Emergency



Uncontrolled forest fires grip the Spanish Canary Island, leading to the evacuation of about 150 individuals as temperatures soar.#wildfires #Spain #viralvideopic.twitter.com/qmpZVtW3tB