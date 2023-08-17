حرائق هائلة في غابات إسبانيا.. الأعنف منذ 40 عاماً وإجلاء آلاف السكان (فيديو)

أكدت الحكومة المحلية في جزيرة «تينيريفي» الإسبانية، كبرى جزر الكناري في المحيط الأطلسي، أن حريقاً هائلاً اندلع في مساحات واسعة من الغابات، خرج عن السيطرة، مما تسبب في التهام آلاف الأفدنة، وأجبرت السلطات على إجلاء ما يزيد على 7600 شخص من سكان الجزيرة.

ونقلت شبكة «أي بي سي نيوز» الأسترالية عن حاكم جزيرة تينيريفي، في إسبانيا، فرناندو كلافيجو، قوله إن نحو 250 من رجال الإطفاء وأفراد الجيش الإسباني، يتصدون للحريق الواقع في شمال الجزيرة، وأضاف أن محيط الحريق يبلغ 19 ميلاً، أي نحو 30 كيلومتراً.

#BreakingNews #UPDATE: Canary Island Fire Emergency



Uncontrolled forest fires grip the Spanish Canary Island, leading to the evacuation of about 150 individuals as temperatures soar.#wildfires #Spain #viralvideopic.twitter.com/qmpZVtW3tB — WE News English (@WENewsEnglish) August 17, 2023

حرائق غابات إسبانيا

وأضاف «كلافيجو»، أن حرائق الغابات ربما قد تكون الأعنف في جزر الكناري إن لم يكن في أي وقت مضى، على الأقل في ال 40 عاماً الماضية، مشيراً إلى أن درجات الحرارة القياسية وتغير المناخ في الجزيرة، تسبب في اندلاع حرائق الغابات، التي حولت المنطقة إلى «فرن افتراضي»، مؤكداً الحرائق باتت خارج السيطرة.

وقالت السلطات الإسبانية إن هدفها الرئيسي هو احتواء الحريق، ومنع وصوله إلى المزيد من المناطق المأهولة بالسكان، حيث تبعد مدينة «سانتا كروز» الرئيسية بالجزيرة، مسافة حوالي 12 ميلاً، أي نحو 20 كيلومتراً عن المناطق المشتعلة فيها النيران.

#BreakingNews: Forest Fire Rages in Canary Islands



An uncontrollable forest fire has engulfed over 1,800 hectares in the Spanish Canary Islands.#wildfires #Spain #viralvideo pic.twitter.com/AcvkqKPemP — WE News English (@WENewsEnglish) August 17, 2023

حرائق الغابات في إسبانيا الأعنف منذ 40 عاماً

وهددت حرائق الغابات 6 بلدات اسبانية، وتم إجلاء حوالي 7600 من سكان المنطقة، اليوم الخميس، بسبب سوء جودة الهواء ووصولها إلى معدلات خطرة، كما تمركزت الحرائق، التي بدأت مساء الثلاثاء الماضي، في منطقة جبلية وعرة، يصعب على فرق الطوارئ الوصول إليها.

وبلغت درجات الحرارة في جزر الكناري ذروتها بأكثر من 40 درجة مئوية، 104 درجات فهرنهايت، خلال الأيام الأخيرة، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى يوم السبت المقبل، لتصبح حرائق الغابات هي الأسوأ في تاريخ إسبانيا.

وتسببت حرائق الغابات في تدمير ما يقرب من 64000 هكتار، قرابة 158 ألف فدان، في إسبانيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وهو ثالث أعلى رقم على مدار العقد الجاري، وفقًا لبيانات الحكومة الإسبانية.