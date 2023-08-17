جمال الكشكي: دعم الرئيس للحوار الوطني يؤكد حرصه على تحقيق إصلاح سياسي حقيقي

أشاد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمخرجات الجلسات، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يؤكد حرصه الشديد على تحقيق مسار إصلاح سياسي حقيقي.

دعم الرئيس للحوار الوطني يؤكد حرصه على إصلاح سياسي حقيقي

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز» أن دعم الرئيس السيسي للحوار الوطني يؤكد حرصه الشديد على مسار إصلاح سياسي حقيقي لمرحلة جديدة وجمهورية تتسع للجميع، لافتًا إلى أننا أمام مرحلة مختلفة وزمن مغاير.

وتذكر الكشكي دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني وإطلاقه هذه الدعوة خلال حفل افطار الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أنهم لمسوا ذلك منذ إطلاق مبادرة الحوار الوطني في 26 أبريل في إفطار الأسرة المصرية، مؤكدًا أن هذه الإشارات السياسية كانت تعلن أن الباب مفتوح أمام الجميع؛ للمشاركة في صنع القرار وتحقيق الجمهورية الجديدة، مشددًا نحن أمام مرحلة مختلفة وزمن مغاير.