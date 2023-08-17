الرئيس الشرفي لـ«الكرامة»: المعارضة عبرت عن رأيها بلا قيود خلال الحوار الوطني

قال المهندس محمد سامي، الرئيس الشرفي لحزب الكرامة، إن جلسات الحوار الوطني التي انعقدت على مدار الفترة الماضية، تمتعت بحرية كاملة في التعبير عن الرأي تجاه القضايا المجتمعية الموضوعة على طاولة الحوار، ولم يكن هناك أي تضييق أو إهدار للأصوات نهائيا.

الحوار الوطني

أوضح محمد سامي في تصريحات لـ«الوطن»: لم أرى أو أسمع عن وجود أي خطوط حمراء بجلسات الحوار منذ بدايتها، والمعارضة عبرت عن رأيها تجاه كل الملفات بلا ضغوط أو إملاءات خارجة، وسيطرت أجواء الديمقراطية على مناخ قاعة الجلسات، التي كانت قائمة على احترام الرأي والرأي الآخر.

الرئيس الشرفي لحزب الكرامة

وتطرق الرئيس الشرفي لحزب الكرامة، للحديث عن النظام الإنتخابي، قائلا: إن النظام الانتخابي الأمثل للإنتخابات التشريعية، هو القائمة النسبية، كونه يحقق الاستقرار المجتمعي، ويمثل كل طوائف الشعب تحت قبة البرلمان، بخلاق القائمة المطلقة، تهدر أصوات الناخبين نظرا لأن القائمة التي تحصل على 50%+1 تحظى بالفوز بكل المقاعد وتهدر 49% من أصوات الناخبين.