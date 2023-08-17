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تحالف الأحزاب المصرية: جلسات الحوار الوطني تمتعت بالديمقراطية الشاملة

كتب:

عمرو صالح
04:57 م | الخميس 17 أغسطس 2023
النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية

النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية

قال النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني سياسي اقتصادي اجتماعي، لمعالجة قضايا المجتمع، والوقوف على أرض صلبة للمشكلات والعمل على وضع حلول جذرية لها.

تحالف الأحزاب المصرية

أوضح النائب تيسير مطر خلال تصريحات لـ«الوطن»، أنم جميع القوى الوطنية التي شاركت بالحوار عبرت عن رؤاها تجاه الملفات المطروحة بكل حرية وديمقراطية بلا أي قيود أو خطوط حمراء، وظهر ذلك من خلال كلمات المتحدثين خلال الجلسات، التي عبروا فيها عن آرائهم وطرحوا رؤاهم ووجهات نظرهم.

وتطرق الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، للحديث عن أداء مجلس الأمناء خلال الفترة الماضية، وطرق إدارته للجلسات، وقال إن مجلس الأمناء بذل مجهودات كبيرة لخروج الجلسات بشكل ديمقراطي متحضر، بعد أن اتبع الحيادية التامة تجاه كل الأطياف، وأدى دوره المنوط، وهو تقديم الدعم اللوجستي للمتحاورين، وعدم التضييق على أحد.

الحوار الوطني

وأكد أن التوجيهات الرئاسية بشأن مخرجات الحوار، أكدت مدى اهتمام الدولة المصرية بالاستماع لمتطلبات الحوار الوطني، والعمل على إزلة مشكلات المجتمع.

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بقلم عمرو صالح