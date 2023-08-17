عضو أمناء الحوار الوطني: رفع التوصيات إلى الرئيس يثبت الجدية والمصداقية

قال الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن رفع توصيات الحوار الوطني للرئيس السيسي ساهم في إثبات جدية الحوار، وإن العمل العمل الدءوب من مجلس الأمناء والأمانة الفنية، منذ اليوم الأول، هو من أهم الأدلة على جدية الحوار الوطني.

توصيات الحوار الوطني

وأضاف «حسين» خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن اجتماع كافة القوى السياسية والجلوس معًا على طاولة الحوار الوطني وتغليب مصلحة الوطن، دليل قوي على أن الحوار يهدف إلى مصلحة البلد، ورفع التوصيات إلى رئيس الجمهورية واهتمامه بالحوار منذ البداية يطمئن الجميع أن الرئيس سوف يعتمد التوصيات المتوافق عليها، وهذا ما أشار إليه الرئيس بالفعل في أكثر من مناسبة، وتم تنفيذه أمس في التوصيات التي خرجت من بعض اللجان.

تفاعل وسائل الإعلام

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن الحوار شهد منذ بداية تفاعله اهتمام كبير من وسائل الإعلام المختلفة، وهذا أمر إيجابي وجيد، وعكس منذ البداية مبدأ الشفافية والمصداقية التي أوضحها الحوار الوطني، وأثبتت التجربة خلال الجلسات العامة أن الغالبية كانوا متفاعلين مع الحوار الوطني.