قافلة طبية وتوزيع أشجار على المواطنين بحي المنتزه في الإسكندرية

قال اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حي المنتزه، إن إدارات الحي نظمت قافلة متكاملة برئاسة مدير مركز معلومات التنمية المحلية بالحي بالتنسيق مع الإدارات المعنية «العلاقات العامة، وحدة تكافؤ الفرص، وحدة السكان، وإدارة مشروعك، وإدارة الحدائق، وإدارة التنمية الريفية» وبالتعاون مع إدارة المنتزه الطبية وشركة مياه الشرب والمجتمع المدني بمناطق الظهير الريفي لحي المنتزه.

قافلة بعزبة الطوير

وأشار رئيس حي المنتزه إلى أنه جرى تنظيم قافلة طبية لتقديم الخدمات والتوعية بجمعية عزبه الطوير تم من خلال القافلة، تقديم الخدمات الطبية بإجمالي 392 مواطنا تم الكشف عليهم، وتقديم العلاج مجانا بالتنسيق مع شركه فاركو للأدوية.

ـ تم حصر عدد 54 سيدة لاستخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات مجانا.

ـ تم حصر دارسين محو أمية عدد 20 دارسا.

وأضاف «سحلول» أن مسؤول الوحدة السكانية قام بفتح حوار مجتمعي مع المواطنين حول المشكلات التي تم رصدها لتحسين المؤشرات السكانية والترويج لمبادره مشروعك، وأهميتها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لرفع مستوى المعيشة، علما بأن إدارة مشروعك بالحي تختص بتقديم الدعم المالي لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنوك المشاركة فى ذلك.

وذكر «سحلول»، أنه جرى إقامة معرض الأكسسوارات والمشغولات اليدوية والجلدية والمفروشات، وعقد 3 ندوات توعوية، ومشاركة الأطفال في قافلة بتلوين بعض السلوكيات لترشيد المياه، والمشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية« 100 مليون شجرة» بالتنسيق مع إدارة الحدائق وإدارة التنمية الريفية وتوزيع عدد 115 شجرة على الأهالي لزراعتها «جوافة، وليمون، وزيتون» ضمن المبادرة.