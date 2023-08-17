تخفيضات على السلع الغذائية الأساسية بمنافذ الوحدات المحلية بالوادي الجديد

أعلنت محافظ الوادي الجديد عن طرح عدد من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، عبر منافذ بيع الوحدات المحلية بجميع المراكز الإدارية الخمسة والقرى، في إطار القضاء على جشع واحتكار التجار للسلع وبيعها بأسعار مرتفعة، بهدف ضبط السوق المحلي، والتخفيف عن كاهل المواطنين.

توفير السلع الأساسية للمواطنين في الوادي الجديد بأسعار مخفضة

وقال محافظ الوادي الجديد، اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، في تصريحات صحفية له، إن المحافظة تتوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة مع وجود مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، حيث جرى توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، للرفع عن كاهل المواطنين والعمل على تخفيض السلع الأساسية التي تستمر بشكل دائم لأهالي المحافظة.

أكد جهاد متولي رئيس مركز الخارجة في الوادي الجديد، استمرار طرح مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوحدات المحلية، حيث جرى طرح لحوم بلدية طازجة وخضروات وفاكهة بمنافذ ديوان عام المحافظة وميادين البساتين والشعلة بالخارجة؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار.

قائمة السلع الغذائية المخفضة بالوادي الجديد وأسعارها

جاءت أسعار السلع الغذائية الأساسية بمحافظة الوادي الجديد بأسعار مخفضة كالتالي:

- كيلو كبدة فراخ بـ 95 جنيه

- كيلو وراك بـ 85 جنيه

- دبوس وراك 100 جنيه

- لحمة عجالي بلدي 100- 250 جنيها

- طماطم 10 جنيهات

- فلفل رومي 12.50 جنيه

- فلفل شطة 10 جنيهات

-بطاطس 12.50 جنيه

- خيار 12.50 جنيه

- عنب بناتي 25 جنيها

- عنب فروالة 15 جنيها

- تفاح 25 جنيها

- برقوق 25 جنيها

- جوافة 15 جنيها

- تین 20 جنيها

- مانجو جميع الأنواع 20-22-23-24 جنيه