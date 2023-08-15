محافظ الوادي الجديد يوجه أهالي قرية بتنفيذ مبادرة تربية دواجن لتحقيق الاكتفاء

وجه محافظ الوادي الجديد، اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، اليوم، خلال زيارته لقرية القصر بمركز باريس، بدراسة تنفيذ مبادرة «تربية الدواجن»، موجها الوحدة المحلية بإعداد دراسة كاملة خاصة بالمشروع، لتكون أول قرية بالكامل تعتمد على الإنتاج الداجني وتحقق الاكتفاء الذاتي.

دراسة تنفيذ مبادرة الدواجن

وقال محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي له، إنه عقب أداء صلاة المغرب بقرية القصر بباريس، أصدرنا تعليمات بدراسة تنفيذ مبادرة «تربية دواجن» لأهالي القرى، بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري والمركز، على أن تكون المبادرة بقرض حسن ويتم سداد القرض دون فوائد، وذلك في إطار التمكين الاقتصادي لأهالي القرى وتحسين المستوى المعيشي لهم.

الحفاظ علي المظهر الحضاري لقري مركز باريس

وأكد محافظ الوادي الجديد، أن الزيارة لمركز باريس اليوم، تضمنت زيارة تفقدية للممشى الجاري إنشاؤه بمدخل الكتلة السكنية لقرية بغداد بمركز باريس، يرافقه عبد الناصر صالح رئيس مركز باريس، حيثُ تم التوجّه بسرعة استكمال الأعمال المتبقية، وزراعة الأحواض والمداخل بالأشجار المثمرة مُراعاةً للمظهر الحضاري في ضوء مشاركة القرية في جائزة مصر للتميز الحكومي.

كما تفقّد مبنى الوحدة المحلية، مُوجهًا بالتنسيق بين الوحدة المحلية للمركز والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لنقل تبعية محطة المياه بالقرية إلى الشركة.