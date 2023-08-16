محافظ كفر الشيخ: قرعة علنية لاختيار الدفعة الأولى من مستفيدي أراضي الوادي الجديد

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، عن إجراء قرعة علنية لاختيار الدفعة الأولى من المستفيدين من مشروع أراضي الوادي الجديد، طبقاً للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ومحافظات «الوادي الجديد، وكفر الشيخ، والغربية، والمنوفية».

اختيار 100 متقدم من محافظة كفر الشيخ كدفعة أولى

وأكد المحافظ، أنّه سيتم اختيار 100 متقدم من محافظة كفر الشيخ كدفعة أولى، بواقع 10 مستفيدين من كل مركز من مراكز محافظة كفر الشيخ العشرة، إضافة لـ50 آخرين احتياطي، ضمن المرحلة الأولى من المشروع، متمنياً التوفيق للمتقدمين.

تحديد أيام إجراء القرعة العلنية لاختيار الدفعة الأولى من المستفيدين

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنًه جرى تحديد أيام إجراء القرعة العلنية لاختيار الدفعة الأولى من المستفيدين من بين المتقدمين سابقاً، بدءاً من غداً الخميس، الموافق 17 أغسطس، لمركزي «كفر الشيخ، وبيلا»، ويوم الاثنين، الموافق 21 أغسطس لمركزي «دسوق، والحامول»، ويوم الثلاثاء، الموافق 22 أغسطس لمركزي «فوه، والرياض»، ويوم الأربعاء، الموافق 23 أغسطس الجاري، لمركزي «مطوبس، وسيدي سالم»، يوم الخميس، الموافق 24 أغسطس، لمركزي «قلين، وبلطيم»، لافتاً أنّه سيتم اختيار الدفعات القادمة بالقرعة العلنية لاحقاً وسيتم الإعلان عن ذلك.