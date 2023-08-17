محافظ الوادي الجديد: 4 قرارات مهمة لاجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة العامة

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

4 قرارات هامة لمجلس إدارة صندوق الخدمة العامة بالوادي الجديد

وأصدر المحافظ خلال الاجتماع عدد من التوجيهات جاء أهمها :

- استمرار تنفيذ مبادرة «اتّقوا النار ولو بشقِّ تمرة» لجمع زكاة التمور وتخصيص 50% من عائدها لإطلاق حملة موسعة لمكافحة سوسة النخيل بكافة مراكز المحافظة، ودعم قطاعي التعليم والصحة وتعزيز موارد مركز دكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة وإنشاء فرع آخر بمركز الداخلة، بالإضافة إلى دعم موارد مؤسسة التكافل الاجتماعي للإنفاق على الحالات الأولى بالرعاية وسداد ديون الغارمات.

- تخصيص مجمعات لبيع التمور بمدينة الخارجة بديلًا عن شوادر البيع العشوائية؛ وذلك لتنظيم عملية البيع والشراء وتوحيد الأسعار بكافة المناطق طبقًا للعرض والطلب وذلك بالأماكن التالية ( الموقف القديم بحي المروة بجوار مصنع البلح- أمام الكمين القديم و أمام السكة الحديد بمنطقة البرامودي - حي السبط بجوار محطة الوطنية).

إصدار تراخيص خروج الحاصلات الزراعية وتخزين التمور

- إصدار تصاريح الخروج للحاصلات الزراعية بالوحدات المحلية؛ تيسيرًا على المستثمرين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

- طرح وحدات حفظ وتخزين التمور المُنشأَة بمركز باريس أمام الراغبين في تأجيرها من أبناء المركز.