 تكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية والإعدادية في الغربية

نظمت مديرية التربية والتعليم بالغربية، بقيادة وحضور ناصر حسن، وكيل الوزارة، بالتعاون مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة حفلاً لتكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية والتربية الخاصة وstem والخط والتذهيب من أبناء محافظة الغربية المتفوقين على مستوى الجمهورية والمحافظة، تشجيعًا وتحفيزا لهم وتقديراً لما حققوه من نجاح وتفوق.

الدولة تُشجع المتفوقين والموهوبين

وأكد محمد الهمشري، رئيس مجلس الأمناء أهمية التفوق والتميز الدراسي، وأن جميع أجهزة الدولة تُشجع المتفوقين والموهوبين، حيث إنهم علماء المستقبل ونواةً متميزة في بناء مصر الحديثة والجمهورية الجديدة.

ودعا أحمد منير عطية عضو مجلس الأمناء الطلاب إلى أهمية مواصلة التميز والتفوق الدراسي وتنمية مهاراتهم ومواصلة التعلم ليكونوا نواةً صالحةً لمجتمعهم ولبناء مصرنا الحبيبة.

تشجيع الطلاب والطالبات

وأكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن هذا اللقاء يأتي من أجل تكريم المتفوقين من أبنائنا لتحفيزهم ودعمهم وحثهم وتشجيعهم على بذل المزيد من التفوق والجهد، مؤكدا دور مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة النّشِطة في دعم جهود التنمية على أرض المحافظة، كما ثمّن جهود القائمين على العملية التعليمية لدورهم الملموس، ثم قدم الشكر لتوجيه عام التربية الموسيقية وفريق الكورال على جهودهم المبذول

ووجه «حسن»، شكره وتقديره لأولياء أمور الطلاب والمسؤولين عن العملية التعليمية بالمحافظة على متابعتهم الجيدة لأبنائهم والتي كانت لها الدور الكبير في تفوقهم.

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية الطلاب بضرورة الحفاظ على المستوى التعليمي الذي وصلوا إليه والاستمرار في التقدم والتفوق، خاصة في ظل سعى الدولة نحو تطوير المنظومة التعليمية وتسخير كافة الإمكانيات للارتقاء بها.

وفى نهاية الحفل تم توزيع الدروع وشهادات التقدير على الطلاب والطالبات المتفوقين دراسيا.