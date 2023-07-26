«تعليم الغربية»: فتح مراكز تنمية القدرات والنوادي في الأنشطة الصيفية

أطلقت مديرية التربية والتعليم بالغربية، الأنشطة الصيفية للعام الدراسي 2022 - 2023، و تتنافس التوجيهات العامة للأنشطة في جذب الطلاب إلى مراكز تنمية القدرات، والنوادي الصيفية بالمدارس من خلال إعداد وتجهيز النوادي الصيفية ومراكز تنمية القدرات لجذب الطلاب بالإدارات التعليمية الـ 10.

تنمية مواهب الطلاب

قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن المديرية أطلقت فعاليات الأنشطة الصيفية، للطلاب في مختلف الإدارات التعليمية الـ 10 بمدن ومراكز وقرى المحافظة، بهدف تنمية مواهب الطلاب وصقلها، والاستفادة القصوى من طاقاتهم، وشغل أوقات الفراغ لديهم بما هو نافع ومفيد، وإعداداهم إعداداً كاملا من الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية، وخلق جيل قادر على مواجهة المستقبل بكافة تحدياته، محباً لوطنه ومنتمياً إليه.

الأنشطة مستمرة حتى نهاية العطلة الصيفية

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن الأنشطة تستمر حتى نهاية العطلة الصيفية وحلول العام الدراسي الجديد 2023 / 2024، وتحقيق لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030، لتوفير التعليم الجيد واستكمالاً لمسيرة الارتقاء بالعملية التعليمية، وانطلاقاً من المبادرات القومية والرئاسية، التي تهدف إلى نشر التعليم وتوصيل الخدمات التعليمية لكل مكان على أرض مصر.